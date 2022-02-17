TÜİK: Türkiye'nin yarısı mutsuz, en çok bir okul bitirmeyenler mutlu
17 Şubat 2022 14:04
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması verilerine göre Türkiye'de mutlu olanların oranı yüzde 50'nin altında kaldı. TÜİK’e göre mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 49,3 oldu. Yaş grubuna göre bakıldığında en mutlu olanlar 65 yaş ve üzerindekiler iken, eğitim durumuna göre ise en yüksek mutluluk oranı, yüzde 54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü.
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TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması verilerini açıkladı. Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2020 yılında yüzde 48,2 iken 2021 yılında yüzde 49,3 oldu.