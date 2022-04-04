TÜİK, son 20 yılın zirvesini açıkladı, bazı gazetelerin internet sayfasında enflasyon rakamı gölgede kaldı!
04 Nisan 2022 11:17
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık resmi tüketici enflasyonu yüzde 61,14 ile 20 yılın zirvesini yeniledi. Piyasaların gözü enflasyon verisindeyken, bazı haber siteleri enflasyon oranlarını manşetten vermedi.
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Milliyet gazetesi, enflasyon oranını manşetten vermezken, habere küçük bir bölümde yer verdi.
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Sabah gazetesi de enflasyon oranını manşetten vermeyen gazetelerden oldu.
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Hürriyet gazetesi de manşetine enflasyon verilerini taşımamayı tercih etti.
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Veriler, manşetteki haberlerin altında yer alan küçük bölümde servis edildi.
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Akşam gazetesi enflasyon verilerine ana sayfasının hiçbir yerinde yer vermedi.
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Yeni Akit, verileri manşetten ancak arka sıralardan paylaştı.
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Yeni Şafak gazetesi de enflasyon haberini manşetteki haberlerden 11. sırada vermeyi seçti.