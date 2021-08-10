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TTB'den yangın bölgeleri için rehber: Hangi maskeler kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?

10 Ağustos 2021 14:00

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Türk Tabipleri Birliği'nden yangın bölgeleri için rehber: Yangın bölgesinde hangi maskeleri kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?

28

TTB'den yangın bölgeleri için rehber: Hangi maskeler kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?

38

TTB'den yangın bölgeleri için rehber: Hangi maskeler kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?

48

TTB'den yangın bölgeleri için rehber: Hangi maskeler kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?

58

TTB'den yangın bölgeleri için rehber: Hangi maskeler kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?

68

TTB'den yangın bölgeleri için rehber: Hangi maskeler kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?

78

TTB'den yangın bölgeleri için rehber: Hangi maskeler kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?

88

TTB'den yangın bölgeleri için rehber: Hangi maskeler kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?

Türk Tabipleri Birliğiormanyangınuyarıdumanmaskemaruzne yapmalı
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