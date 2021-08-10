TTB'den yangın bölgeleri için rehber: Hangi maskeler kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?
10 Ağustos 2021 14:00
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Türk Tabipleri Birliği'nden yangın bölgeleri için rehber: Yangın bölgesinde hangi maskeleri kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?
28
TTB'den yangın bölgeleri için rehber: Hangi maskeler kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?
38
TTB'den yangın bölgeleri için rehber: Hangi maskeler kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?
48
TTB'den yangın bölgeleri için rehber: Hangi maskeler kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?
58
TTB'den yangın bölgeleri için rehber: Hangi maskeler kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?
68
TTB'den yangın bölgeleri için rehber: Hangi maskeler kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?
78
TTB'den yangın bölgeleri için rehber: Hangi maskeler kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?
88
TTB'den yangın bölgeleri için rehber: Hangi maskeler kullanılmalı, dumana maruz kalanlar ne yapmalı?
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