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Trump'ın vize yasağının ardından sosyal medyada paylaşılan özgürlük vurgulu 14 çizim

31 Ocak 2017 01:28

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Trump'ın ABD Başkanlığı'na gelmesinin ardından İran, Irak, Libya, Suriye, Yemen, Sudan ve Somali'ye yönelik vize yasağı getirmesi ABD'de binlerce kişi tarafından protesto edildi.

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Sosyal medyada da ABD'nin göçmenlere karşı açık tavrını hatırlatan çok sayıda çizim paylaşıldı.

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Özgürlük Heykeli'nin sıklıkla kullanıldığı çizimlerde heykelin altında yazılan şiire de yer verildi:

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"Bana yorgunluklarını, yoksulluklarını ver, dağınık kitleleriniz özgürce nefes almaya özlem duyuyor"

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