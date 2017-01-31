Trump'ın vize yasağının ardından sosyal medyada paylaşılan özgürlük vurgulu 14 çizim
31 Ocak 2017 01:28
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Trump'ın ABD Başkanlığı'na gelmesinin ardından İran, Irak, Libya, Suriye, Yemen, Sudan ve Somali'ye yönelik vize yasağı getirmesi ABD'de binlerce kişi tarafından protesto edildi.
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Sosyal medyada da ABD'nin göçmenlere karşı açık tavrını hatırlatan çok sayıda çizim paylaşıldı.
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Özgürlük Heykeli'nin sıklıkla kullanıldığı çizimlerde heykelin altında yazılan şiire de yer verildi:
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"Bana yorgunluklarını, yoksulluklarını ver, dağınık kitleleriniz özgürce nefes almaya özlem duyuyor"
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