Trump'ın azil süreci: Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı; Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında
Temsilciler Meclisi'nde Başkan Trump'ın ikinci kez görevinden azledilmesi için oylama başladı, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri de Trump'ın gönderilmesine destek veriyor. Oylama öncesi Kongre binası içindeki Ulusal Muhafızlar'ın fotoğraflarını ise Reuters haber ajansı servis etti.
13 Ocak 2021 18:22
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ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün Başkan Donald Trump'ın görevden azledilmesi oylanacak. Demokratlar, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek Trump'ın azlinde ısrarcı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.
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Demokratlar, Trump'ı, geçen hafta yaptığı konuşmayla destekçilerini "ABD Kongresi'ne saldırmaya teşvik etmekle" suçluyor.
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Temsilciler Meclisi'ne sunulan tasarıda ayrıca "ağır ve vahim suç işlediği", "kötü davranışta bulunduğu" gerekçeleriyle Trump hakkında azil sürecinin başlatılması isteniyor.
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Trump ise Kongre'ye düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Söylediklerimin hiçbiri yanlış değildi, hiç şiddet istemedim" demişti.
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Reuters haber ajansı, ağır silahlar taşıyan Ulusal Muhafızların Kongre binası içerisinde yerlere yatarak uyuduğunu gösteren fotoğrafları dünyaya servis etti.
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Yüzlerce Ulusal Muhafız'ın yer aldığı karelerin çoğu, Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'nde çekildi.