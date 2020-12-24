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Trump çifti Noel tatilini geçirmek için Florida'ya gitti

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Noel tatili için Trump’ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago tesislerine gitti. Öte yandan Donald Trump'ın tepki verdiği Kongre'den geçen Koronavirüs teşvik paketinin durumu belirsizliğini koruyor. Trump'ın bu konuda atacağı adım bekleniyor.

24 Aralık 2020 15:32

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ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Noel tatili için Trump’ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago tesislerine gitti.

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20 Ocak’ta Beyaz Saray’dan ayrılarak Joe-Jill Biden çiftine bırakacak olan Trump’lar, Koronavirüs teşvik paketinin belirsizliği sırasında tatile çıktı.

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Trump çiftinin son üç yıldır olduğu gibi, Noel boyunca Mar-a-Lago’da kalması bekleniyor.

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