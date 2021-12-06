TRT'nin Kıbrıs Zafere Doğru dizisi ekranlara veda ediyor: Final tarihi belli oldu
06 Aralık 2021 15:38
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TRT'nin Kıbrıs Zafere Doğru dizisi ekranlara veda ediyor: Final tarihi belli oldu
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Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin 31. bölüm ile ekranlara veda edeceği ortaya çıktı.
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TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin final tarihi belli oldu.
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Geçen cuma 17. bölümü seyirciyle buluşan dizinin, yapılan planlama sonrası 31. bölümde final yapmasına karar verildi.
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Osman Taşcı ve Barış Erçetin’in yönettiği diziyi Emre Özdür ve Başar Başaran kaleme alıyor. Dizinin son bölümünde Ankaralı ve Kemal’in hayatları Apollon ile Stella’nın beklenmeyen hamleleriyle tehlike altına girmişti.