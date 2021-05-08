TRT 1'in iddialı dizisinden final kararı
Ahmet Kural, Pelin Karahan ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerde yer aldığı TRT 1 dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın final yapacağı iddia edildi.
08 Mayıs 2021 14:29
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Reyting listesinde rakiplerinin gerisinde kalan Bir Zamanlar Kıbrıs'ın final yapacağı iddia edildi.
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Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, her perşembe TRT 1'den yayınlanıyor.
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Sezona iddialı bir giriş yapan Bir Zamanlar Kıbrıs, Mucize Doktor, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova gibi başarılı dizilerin gerisinde kaldı.
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TMC Film imzası taşıyan dizinin 13. bölümüyle ekranlara veda edeceği öne sürüldü.
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TRT 1 'in 13 Mayıs perşembe akşamı açıklanan yayın akışında dizinin yer almaması da final iddialarını güçlendirdi.
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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın önümüzdeki hafta ekranlara gelmesi beklenen 7. bölümünün yayın tarihi konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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