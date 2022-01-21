Trakya'da kar yağışı etkili oluyor; sınır köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti
Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı, Trakya'yı etkisi altına almaya başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimleri, beyaza büründü. Kar kalınlığı, Bulgaristan sınırındaki köylerde 5 santimetreyi geçti
21 Ocak 2022 16:48
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Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı, Trakya'yı etkisi altına almaya başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimleri, beyaza büründü. Kar kalınlığı, Bulgaristan sınırındaki köylerde 5 santimetreyi geçtic
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk hava, Trakya'da etkili olmaya başladı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Lalapaşa'ya bağlı Hamzabeyli, Çallıdere, Küçünlü, Vaysal ve Kalkansöğüt köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.
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Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlattı. Hamzabeyli köyünde karın yağmasını sevinçle karşıladıklarını söyleyen buğday üreticisi Mehmet Doğan, "Beklediğimiz bir kar yağışıydı.
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Karın yağması ekili buğdayımıza çok iyi gelecek. Gübre gibi etkili olan kar, yer altı sularımızda çoğalmasına neden olacak. Bizim köyümüzde yer altı sularıyla tarlamızı suluyoruz" dedi.
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Kar yağışı, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde de etkili olmaya başladı. Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Saray ilçelerinde kar yağışı her geçen saat etkisi artırırken, araçların üzerleri de beyaza büründü
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Kar nedeniyle görüş uzaklığının düştüğü TEM yolunun İstanbul yönü Çerkezköy gişeler mevkisinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçlarda hasar oluştu.
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Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol, kısa süre trafiğe kapandı; araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
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Trakya'da kar yağışı etkili oluyor; sınır köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti
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Trakya'da kar yağışı etkili oluyor; sınır köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti
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Trakya'da kar yağışı etkili oluyor; sınır köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti
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Trakya'da kar yağışı etkili oluyor; sınır köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti
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Trakya'da kar yağışı etkili oluyor; sınır köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti
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Trakya'da kar yağışı etkili oluyor; sınır köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti
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Trakya'da kar yağışı etkili oluyor; sınır köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti