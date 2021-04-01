Trafoda yangın çıktı; Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı seferleri aksadı
01 Nisan 2021 09:03
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Trafoda yangın çıktı; Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı seferleri aksadı
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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Yenimahalle durağında trafoda yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ancak seferlerde aksama yaşanıyor. Seferlerin, Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Tekstilkent-Mahmutbey istasyonları arasında yapılması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu
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Metro İstanbul’da yapılan duyuruda, “M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında geçici bir süre için seferlerimiz Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Mahmutbey-Oruç Reis istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi. Yaklaşık 1,5 saat sonra seferler yeniden başladı.