Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık’ın nişanlısından duygusal paylaşım
13 Şubat 2022 11:26
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Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
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Geçen ay nikah günü almak için giderken geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal bir paylaşım geldi.
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Ahmet Çalık ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sinem Yüksel, ‘Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek’ notunu düşüp altına kalp emojisi koydu.
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KAZA NASIL OLDU? -Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, 11 Ocak'ta Ankara Gölbaşı yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kullanılamaz hale gelen araçta Ahmet Çalık hayatını kaybetti.
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Ankara doğumlu olan ve Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray’da forma giydi. Ardından 5 Ekim 2020 tarihinde de Konyaspor’a transfer oldu. Ahmet Çalık, 26 Aralık 2021 tarihinde de yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.