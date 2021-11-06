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Trabzonsporlu taraftarlar sokağa döküldü, galibiyeti kutladı

06 Kasım 2021 22:04

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Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

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Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Namağlup liderliğini koruyan bordo-mavililerin galibiyetinin ardından taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokağa döküldü. Bayram yerine dönen Trabzon'da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

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Meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşayan bordo-mavili taraftarlar Maraş Caddesi'ni araç trafiğine kapattı.

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Cadde ortasından kolbastı oynayan taraftarlar galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı. Çok sayıda taraftar galibiyet sevincini "Şampiyon Trabzon", "Bize her yer Trabzon" şeklindeki sloganlar ile kutladı.

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