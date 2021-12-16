Trabzonspor'un başarısı, forma satışlarına yansıdı
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına da yansıdı.
16 Aralık 2021 15:04
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Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, 2019-2020 sezonunda 192 binle rekor kırılmasının ardından forma satışları, geçen sezon koronavirüs salgınının etkisiyle 88 bine kadar düştü.
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Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, 2019-2020 sezonunda 192 binle rekor kırılmasının ardından forma satışları, geçen sezon koronavirüs salgınının etkisiyle 88 bine kadar düştü.
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Formaların tamamen mağaza satışı olduğu, futbolculara imza töreninde yapılan satışların ise bunun dışında olduğu belirtildi.
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Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, AA muhabirine, bu sezon takımın başarısında forma satışlarının önemli yer tuttuğunu söyledi.
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Yalçın Orhan, Trabzonspor’un sadece bir futbol kulübü olmadığını kaydederek, “Trabzonspor, kökleri Trabzon’da olan bir kulüp. Bir şehir takımı. Ama Türkiye’nin her yerinde yurt dışında taraftarlarını görebilirsiniz. Her yıl satışları daha da üstüne çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.
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Yalçın Orhan, Trabzonspor’un sadece bir futbol kulübü olmadığını kaydederek, “Trabzonspor, kökleri Trabzon’da olan bir kulüp. Bir şehir takımı. Ama Türkiye’nin her yerinde yurt dışında taraftarlarını görebilirsiniz. Her yıl satışları daha da üstüne çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.
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Trabzonspor, çubuklu, açık mavi ve koyu lacivert üretilen yetişkin formalarının 299 liradan, çocuk formalarının 279 liradan sezon başında satışa sunmaya başlamıştı.