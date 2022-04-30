Trabzon sokaklarında şampiyonluk coşkusu! Trabzonspor, 35. haftada Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Rakibi karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan edecek olan Trabzonspor'un taraftarları ise Atatürk Alanı'nda kutlamalara başladı.
30 Nisan 2022 17:08
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