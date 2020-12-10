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Sadakatsiz-Kuruluş Osman kapışması; Total ve AB'de reyting yarışını kim kazandı?

10 Aralık 2020 11:32

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Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Sadakatsiz”, 3.sırada “Sadakatsiz” dizisinin özeti yer aldı.

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KURULUŞ OSMAN - ATV

322

SADAKATSİZ - KANAL D

422

SADAKATSİZ ÖZET - KANAL D

522

SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX

622

ESRA EROL - ATV

722

KURULUŞ OSMAN (ÖZET) - ATV

822

HAVA DURUMU - KANAL D

922

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR - TV8

1022

SHOW ANA HABER - SHOW TV

1122

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

1222

AB'de ise 1.sırada “Sadakatsiz”, 2.sırada “Kuruluş Osman”, 3.sırada “Sadakatsiz” dizisinin özeti yer aldı.

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SADAKATSİZ - KANAL D

1422

KURULUŞ OSMAN - ATV

1522

SADAKATSİZ (ÖZET) - KANAL D

1622

SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX

1722

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR - TV8

1822

HAVA DURUMU - KANAL D

1922

KURULUŞ OSMAN (ÖZET) - ATV

2022

BENİM ADIM MELEK - TRT1

2122

ESRA EROL'DA - ATV

2222

SHOW ANA HABER - SHOW TV

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