Sadakatsiz-Kuruluş Osman kapışması; Total ve AB'de reyting yarışını kim kazandı?
10 Aralık 2020 11:32
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Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Sadakatsiz”, 3.sırada “Sadakatsiz” dizisinin özeti yer aldı.
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SADAKATSİZ ÖZET - KANAL D
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SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX
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KURULUŞ OSMAN (ÖZET) - ATV
922
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR - TV8
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SHOW ANA HABER - SHOW TV
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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
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AB'de ise 1.sırada “Sadakatsiz”, 2.sırada “Kuruluş Osman”, 3.sırada “Sadakatsiz” dizisinin özeti yer aldı.
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SADAKATSİZ (ÖZET) - KANAL D
1622
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX
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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR - TV8
1822
HAVA DURUMU - KANAL D
1922
KURULUŞ OSMAN (ÖZET) - ATV
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BENİM ADIM MELEK - TRT1
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SHOW ANA HABER - SHOW TV
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