Torrent listeyi verdi; işte gidecekler ve transfer yapılacak mevkiler
Galatasaray'da Fatih Terim sonrası takımın başına Domenec Torrent geçerken transferde de görüşmeler hızlandı.
19 Ocak 2022 15:45
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Galatasaray'da transfer ayrılacak futbolculara bağlı.
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Teknik heyetin gönderilecek isimler ile ilgili kararı ise netleşmeye başladı.
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NTV Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar Christian Luyindama'nın Antwerp'e kiralanması için son detayları görüşüyor.
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Kadroda düşünülmeyen Ryan Babel ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması planlanıyor.
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DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de gönderilme adayları arasında.
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Domenec Torrent'in takviye raporunda ise öncelikli mevkiler kale ve 6 numara.
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Yönetim, bütçe problemini aşması halinde farklı mevkiler için de harekete geçecek.
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Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 8 Şubat'ta sona erecek.
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