"Toplumun yarısı, Koronavirüs nedeniyle endişeli ancak evden çıkmaya ve öpüşmeye devam ediyor"
İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yeni tip Koronavirüs pandemisinin toplum üzerindeki yansımasının ele alındığı araştırma raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Rapora göre, şu an vatandaşlar Türkiye'deki en önemli sorunu Koronavirüs olarak görüyorlar. Toplumun yüzde 29'u salgın nedeniyle endişeli değilken, yüzde 49'luk kesim alınan önlemleri yeterli buluyor. Alınan önlemlerin incelendiği soruda ise toplumun yüzde 51'inin birini gördüğünde öpüşmeye devam ettiği, yüzde 46'sının ise evden çıktığını söylüyor.