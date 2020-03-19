İstanbul'da toplu taşımada Koronavirüs'e maske ve eldivenli önlem
19 Mart 2020 12:58
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Toplu taşımada koronavirüs'e maske ve eldivenli önlem
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak neredeyse tüm dünyaya yayılan, birkaç ay içinde binlerce insanın ölümüne sebep olan ve Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri gün geçtikçe artırılıyor. İstanbul'da toplu taşıma kullananların oranı yüzde 50'den daha fazla düşerken, metro, otobüs ve metrobüslere binmek zorunda olanlar da maske kullanıyor.
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İşte İstanbul'da vatandaşların toplu taşımada Koronavirüs'e karşı aldığı önlemlerden kareler: