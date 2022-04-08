İsminin değiştirildiği unutuldu; Topkapı Üniversitesi’ne rektör ataması okulun eski ismiyle yapıldı
08 Nisan 2022 11:28
19
Topkapı Üniversitesi’ne rektör ataması, okulun eski ismiyle yapıldı; Resmî Gazete'ye düzeltme geldi
29
11 Mart 2022’de yapılan değişiklikle Ayvansaray Üniversitesi’nin ismi İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştirilmişti.
39
Resmî Gazete’deki ilanda, “İstanbul Ayvansaray Rektörlüğü’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. Maddesi ile sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2., 3., ve 7. Maddeleri gereğince Prof. Dr. Emre Alkin atanmıştır” denildi.
49
Resmi Gazete’de rektör ataması yapılırken üniversitenin isminin yanlış yazılması mükerrer sayı ile değiştirildi. Düzeltmede, “Cumhurbaşkanı Kararında sehven yer alan ‘İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ ibaresi ‘İstanbul Topkapı Üniversitesi’ şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir” denildi.
59
Rektör atamasının üniversitenin eski ismiyle yapılması sosyal medyada eleştirildi
69
Topkapı Üniversitesi’ne rektör ataması, okulun eski ismiyle yapıldı; Resmî Gazete'ye düzeltme geldi
79
Topkapı Üniversitesi’ne rektör ataması, okulun eski ismiyle yapıldı; Resmî Gazete'ye düzeltme geldi
89
Topkapı Üniversitesi’ne rektör ataması, okulun eski ismiyle yapıldı; Resmî Gazete'ye düzeltme geldi
99
İsminin değiştirildiği unutuldu; Topkapı Üniversitesi’ne rektör ataması okulun eski ismiyle yapıldı