Tom Hanks'ten yeni evlenen çifte sürpriz: Merhaba ben Tom Hanks
27 Eylül 2016 21:20
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Hollywood’un ünlü aktörü Tom Hanks, Central Park’ta fotoğraf çekiminde olan gelin ve damada sürpriz yaptı.
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Elisabeth ve Ryan çifti, sürprizinden memnun oldukları ünlü aktörü kendileriyle fotoğraf çekilmeye davet etti. Düğün fotoğrafçısı Meg Miller, çiftle birlikte 60 yaşındaki oyuncunun da fotoğraflarını çekti.
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Miller, Instagram’da paylaştığı ve büyük beğeni alan kolajın altına, “Dünkü düğün çok güzeldi! Elisabeth ve Ryan, harika bir kutlama planladı. Ama Tom Hanks’in Central Park’ta durup onları tebrik etmesi ise cabasıydı” yazdı.
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Bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Hanks, altına, 'Elizabeth ve Ryan! Tebrikler ve mutluluklar! Hanx” notunu düştü.
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New York Daily News’e konuşan fotoğrafçı Meg Miller, “Harika” olarak yorumladığı anları şöyle anlattı:
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“Parkta çiftin fotoğraflarını çekiyordum. Tom Hanks bize doğru yürüdü ve şapkasını çıkararak ‘Merhaba, ben Tom Hanks’ dedi. Bizim yanımıza gelmesi harika bir şeydi. Gelin ve damadın isimlerini sordu. Hiç bunları yapmayıp yanımızdan koşarak geçebilirdi.”
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Düğün alanları, Hanks’in hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği tek yer değil. Ünlü aktör, 2012 yılında North Dakota adlı restoranda sarhoş taklidi yapan bir hayranıyla böyle fotoğraflar çektirdi.
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Hanks, geçen yıl Hollywood’un en iyi kalpli oyuncularından biri olduğunu da kanıtladı. Ünlü aktör, Central Park’ta bulduğu bir üniversite öğrenci kimliğini Twitter’dan paylaşarak sahibini aradı. Kartın sahibi olan Lauren Whitmore, bu tweet’i gören hocasının haber vermesiyle kimliğine kavuştu.