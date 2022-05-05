Tom Cruise, "Top Gun: Maverick" prömiyerine kendi kullandığı helikopterle geldi
Tom Cruise, 35 yıl aradan sonra Maverick karakteriyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Top Gun: Maverick filminin Kaliforniya’daki prömiyerine helikopter ile inen Cruise, havalı girişiyle gündem oldu.
05 Mayıs 2022 14:28
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Kaliforniya, San Diego’daki USS Midway hava üssünde gerçekleşen Top Gun: Mavercik film prömiyerine Amerikalı efsane oyuncu Tom Cruise’un girişi damga vurdu.
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Tom Gun: Maverick logosunun yer aldığı helikopterden inen oyuncu, kendisini karşılayan hayranların tezahüratlarıyla prömiyere giriş yaptı.
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35 yıl aradan sonra yepyeni bir hikayeyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Top Gun efsanesi, kadrosuna katılan yeni isimlerle, Amerika’nın en iyi pilotlarının hikayesini konu alıyor.