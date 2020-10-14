T24 LogoT24 Logo

Tom Cruise'lu Görevimiz Tehlike 7 setinden yeni kareler

14 Ekim 2020 10:22

111

Tom Cruise'lu Görevimiz Tehlike 7 setinden yeni kareler

211

Norveç'in ardından İtalya'nın Roma kentinde çekimleri devam eden Tom Cruise'un başrolde yer aldığı Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin setinden yeni kareler yayınlandı.

311

Yıllardır devam eden Görevimiz Tehlike serisinin 7. filminin çekimleri tüm hızıyla sürdürülüyor.

411

Christopher McQuarrie'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin seti, son olarak Norveç'te bulunuyordu. Günler önce Roma'ya taşınan Tom Cruise'un bulunduğu setten yeni kareler geldi.

511

Paramount Pictures bünyesinde hayata geçirilen filmin oyuncu kadrosunda yıldız isim Tom Cruise'un yanı sıra Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, Pom Klementieff, Shea Whigham ve Esai Morales bulunuyor.

611

Serinin son iki filmi, eleştirmenlerden yüksek puanlar almış ve Mission Impossible Fallout, dünya çapında 792 milyon dolar hasılat elde etmişti.

711

Görevimiz Tehlike 7, 19 Kasım 2021'de 8. filmin ise 2022'nin Kasım ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

811

911

1011

1111

ETİKETLER

Tom CruiseGörevimiz Tehlike 7setçekimfilm
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24