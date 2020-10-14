Tom Cruise'lu Görevimiz Tehlike 7 setinden yeni kareler
14 Ekim 2020 10:22
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Tom Cruise'lu Görevimiz Tehlike 7 setinden yeni kareler
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Norveç'in ardından İtalya'nın Roma kentinde çekimleri devam eden Tom Cruise'un başrolde yer aldığı Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin setinden yeni kareler yayınlandı.
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Yıllardır devam eden Görevimiz Tehlike serisinin 7. filminin çekimleri tüm hızıyla sürdürülüyor.
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Christopher McQuarrie'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin seti, son olarak Norveç'te bulunuyordu. Günler önce Roma'ya taşınan Tom Cruise'un bulunduğu setten yeni kareler geldi.
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Paramount Pictures bünyesinde hayata geçirilen filmin oyuncu kadrosunda yıldız isim Tom Cruise'un yanı sıra Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, Pom Klementieff, Shea Whigham ve Esai Morales bulunuyor.
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Serinin son iki filmi, eleştirmenlerden yüksek puanlar almış ve Mission Impossible Fallout, dünya çapında 792 milyon dolar hasılat elde etmişti.
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Görevimiz Tehlike 7, 19 Kasım 2021'de 8. filmin ise 2022'nin Kasım ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor.