Tom Cruise, Covid-19 önlemlerine dikkat etmeyen set çalışanlarına küfretti!
Oyuncu Tom Cruise, başrolünü üstlendiği Mission Impossible 7 filminin setinde tedbirsizliklere sinirlendi
16 Aralık 2020 10:33
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Mission Impossible serisinin yedinci halkasının çekimleri geçtiğimiz mart ayında İtalya'da başlamıştı.
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Pandemi nedeniyle durdurulan çekimler kısa bir süre önce tekrar başladı.
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Hem özel hayatında hem de film setlerinde titizliğiyle bilinen 58 yaşındaki Cruise, sette Koronavirüs önlemlerine uymayan çalışanlara öfkelendi. Cruise'un zaman zaman nezaket sınırlarını aşarak küfür ettiği duyulan ses kaydı da basına sızdı. Bu ses kaydında Cruise'un "Bir daha bunu yaptığınızı görürsem hepiniz defolup gidersiniz" dediği duyuldu.
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Koronavirüs önlemlerine sette dikkat edilmediğini gören Tom Cruise bazı çalışanları işaret ederek "Sen de, sen de ve sen... Bir daha bu lanet şeyi yapmayacaksınız" diye bağırdı.
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Cruise ses kaydının devamında "Özür dilemek yok. Onu, endüstri bittiğinde evlerini kaybedenlere söylersiniz. Biz bu lanet filmin çekimlerini durdurmayacağız" dedi.
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Aktör, bu sert konuşma sırasında pandemi yüzünden Hollywood'da birçok sete kilit vurulduğunu da hazırlatarak "Sayemizde Hollywood çekimlere döndü. Binlerce kişiye iş yaratıyoruz" diye bağırdı.
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Tom Cruise'un hem İtalya'da hem de İngiltere'de yapılan çekimler sırasında kurallara son derece sıkı bir şekilde uyduğu belirtildi. Kamera karşısında olmadığı zamanlarda maskesini sürekli taktı.
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Cruise'un hem filmin oyuncularını hem de kamera arkası ekibini hastalıktan korumak ve izole etmek için kendi kasasından 500 bin sterlin ödeyip bir gemi kiraladığı haberi de gündeme gelmişti.
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Tom Cruise, Koronavirüs önlemlerine dikkat etmeyen set çalışanlarına öfkelendi