Tolgahan Sayışman ölümden döndü!

Oyuncu Tolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir’e gitti. İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi.
19 Ocak 2021 10:51
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Hürriyet'in haberine göre; oyuncu Tolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir’e gitti. İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi.
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Sürücü koltuğunda oturan Sayışman’ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.
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Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Tolgahan Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi.
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Geçen hafta geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Tolgahan Sayışman, önceki gün evinin bahçesinde ailesiyle kar keyfi yaptı. Sayışman ve eşi Almeda Abazi, oğulları Efehan’la çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
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Öte yandan şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Tolgahan Sayışman'ın bu kez bir kızı olacak. Sayışman, daha önce verdiği bir röportajda, 'Eğer oğlumuz olursa onun da adında 'Han' ismi olacak. Kız olursa Almeda karar verecek. Muhtemelen Arnavut ismi olur' ifadelerini kullanmıştı.
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Efehan adında bir oğulları olan oyuncu çifti, geçtiğimiz haftalarda da doğacak kızlarının adının Alina olacağını duyurmuştu.