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Tolga Akış, eşi Zeynep Bastık’ın Edis’le dans ettiği görüntüye gelen yorumları tiye aldı

13 Ekim 2021 11:39

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Tolga Akış, eşi Zeynep Bastık’ın Edis’le dans ettiği görüntüye gelen yorumları tiye aldı

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Zeynep Bastık ve Edis'in katıldıkları bir partideki dans görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bastık’ın eşi Tolga Akış, dans görüntüsüyle ilgili ilk kez konuştu.

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Tolga Akış, eşi Zeynep Bastık’ın Edis’le dans ettiği görüntüye gelen yorumları tiye aldı

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Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yapılan yorumları paylaşarak tiye alan Akış, “Küfürlerinizin bir kısmını gördüm, komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz” diye yazdı. İşte Akış'ın paylaştığı bazı yorumlar ve onlara verdiği yanıtlar:

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Tolga Akış, eşi Zeynep Bastık’ın Edis’le dans ettiği görüntüye gelen yorumları tiye aldı

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Tolga AkışZeynep BastıkEdis
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