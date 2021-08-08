Tokyo Olimpiyatları biterken Uluslararası Uzay İstasyonu kendi içinde "uzay oyunları" düzenledi
Tokyo Olimpiyatları sona ererken Uluslararası Uzay İstasyonu’nunda (ISS) bulunan astronotlar ve kozmonotlar da kendi “uzay oyunlarını” düzenledi.
08 Ağustos 2021 12:13
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Tokyo Olimpiyatları sona ererken Uluslararası Uzay İstasyonu’nunda (ISS) bulunan astronotlar ve kozmonotlar da kendi “uzay oyunlarını” düzenledi.
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ISS’te bulunan astronot ve kozmonotlar, Tokyo Olimpiyatları’nın şerefine bir ilk niteliği taşıyan “uzay oyunları” müsabakaları düzenledi.
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“Uzay oyunları” kapsamında senkronize yüzme ve elsiz top gibi oyunlar oynandı. ISS’te bulunan astronot ve kozmonotlar iki takıma ayrıldı.
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Fransız astronos Thomas Pesquet ise Twitter payaşımında, "Mürettebat uyumu için, ekipler arasında dostane bir rekabet oluşturduk" ifadelerini kullandı
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