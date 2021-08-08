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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

08 Ağustos 2021 15:50

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Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenmesinin ardından 23 Temmuz 2021'de başlayan 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları, tüm müsabakaların tamamlanmasının ardından muhteşem bir törenle kapanıyor. Tokyo 2020, milli sporcuların kazandığı 13 madalya ile Türkiye'nin en çok madalya kazandığı turnuva oldu.

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

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