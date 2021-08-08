Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi
08 Ağustos 2021 15:50
1 21 Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenmesinin ardından 23 Temmuz 2021'de başlayan 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları, tüm müsabakaların tamamlanmasının ardından muhteşem bir törenle kapanıyor. Tokyo 2020, milli sporcuların kazandığı 13 madalya ile Türkiye'nin en çok madalya kazandığı turnuva oldu. 2 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 3 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 4 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 5 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 6 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 7 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 8 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 9 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 10 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 11 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 12 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 13 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 14 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 15 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 16 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 17 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 18 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 19 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 20 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi 21 21 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi
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