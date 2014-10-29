Titreme ve açlık hissi, sık tuvalete gitmek, hızlı kilo kaybı; işte şeker hastalığının gizli belirtileri
29 Ekim 2014 10:10
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Şeker hastalarının önemli bir oranı hasta olduğunun farkında değil. Bu hastalığın bir çok erken belirtisi bulunuyor. Bu belirtilerle ilgili ipuçlarını bilirseniz hastalığa karşı tedbir almış da olursunuz
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Doktorlar aniden susamak, acıkmak, sık sık tuvalete gitmek gibi belirtilerin şekerin erken dönem belirtilerinden olduğunu belirtiyorlar.
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Hastalığın ileri safhalara kadar farkedilmeyerek kontrolsüz ilerlediği durumlarda ise kalp, böbrek hastalığı, organ kesilmesi, körlük ve diğer ciddi komplikasyonlar açısından büyük risk oluşturuyor. Ailenizde şeker hastalığı varsa, aşırı kiloluysanız doktora gidip kan testiyle hasta olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca hastalığın erken dönem belirtilerine karşı da dikkatli olmalısınız.
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Sık tuvalete gitme: Şeker hastası olduğunuzda vücudunuz gıdaları parçalayıp şekere dönüştürmede etkisini kaybeder, böylece kan dolaşımınızda daha fazla şeker birikir. Vücudunuz bundan kurtulmak için bunu idrara gönderir. Bu nedenle sık sık idrara çıkarsınız. Özellikle geceleri 1-2 kez tuvalete gitmek normaldir, ancak uykunuzu kaçırıyorsa dikkat etmelisiniz.
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Hırçın ve mutsuz olursunuz: Kan şekeriniz tavan yapınca kendinizi iyi hissetmezsiniz ve her şeye hemen parlarsınız. Gerçekte yüksek kan şekeri depresyon benzeri belirtiler gösterebilir. Kendinizi yorgun hissedersiniz, dışarı çıkmak istemez, sürekli uyumak istersiniz.
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Kilo kaybı: Aşırı kilolu olmak şeker hastalığı için risk faktörüdür. Ancak kilo vermek de hastalığın belirtileri arasında yer alıyor. Kilo kaybının birincisi kaybettiğiniz sudan kaynaklanır, ikincisi ise idrarla birlikte biraz kalori kaybedersiniz ve kanınızdaki şekerden gelen kalorileri absorbe edemezsiniz.
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Titreme ve açlık hissi: Kan şekeriniz yükseldiğinde vücudunuz glukozu düzenlemekte zorlanır. Karbonhidratı yüksek gıdalar yerseniz kan şekeriniz hızla yükselir. Bu nedenle titreme hissedersiniz ve canınız karbonhidrat ile şeker çeker.
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Titreme ve açlık hissi: Kan şekeriniz yükseldiğinde vücudunuz glukozu düzenlemekte zorlanır. Karbonhidratı yüksek gıdalar yerseniz kan şekeriniz hızla yükselir. Bu nedenle titreme hissedersiniz ve canınız karbonhidrat ile şeker çeker.
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Kesikleriniz ve sıyrıklarınız daha yavaş iyileşir: Bağışıklık sistemi ve vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olan süreçler şeker seviyeniz yükseldiğinde çok etkili çalışmazlar.
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İdrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülür: Yüksek şeker seviyesi idrar yollarında enfeksiyonlara yol açan bakteriler ve mayalar için beslenme zemini oluşturur. Tekrarlayan enfeksiyonlar can sıkıcıdır. Sık sık idrar yolu enfeksiyonu yaşıyorsanız doktorunuz şeker testi yaptırmanızı önerecektir.