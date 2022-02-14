TİP’in coşkulu ‘Müdahale Kongresi’nden kareler: “Saray iktidarı yıkılacak”

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 61. kuruluş yıldönümü olan 13 Şubat’ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde “Müdahale Kongresi”ni düzenledi.
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Kongreye Türkiye’nin dört bir yanından işçilerin, gençler, LGTBİ+’lar, kadınlar, parti üyeleri ve parti dostları katıldı.
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Genel Başkan Erkan Baş, Saray rejimi ile hesaplaşma vurgusunu yineledi.
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Baş konuşmasında şunları söyledi:
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“Biz bu ülkeyi işçiler düzeltecek dediğimizde güvendiğimiz işte bu işçi sınıfı. Bugün TİP, Türkiye'nin her yerinde emekçilerin yan yana geldiği bir odak haline geldi. Amacımızı gizlemiyoruz. Amacımız bu düzene son vermek. Biz artık başka bir dünya mümkün demiyoruz. Bu dünyayı yeniden başka şekilde kuracağız diyoruz.”
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“Erdoğan ile ant olsun ki hesaplaşacağız!” diyen Baş, “Hesaplaşacağız ki geri dönmesinler. Bu büyük yürüyüşün temel hedefi bir yeniden kuruluştur. Bizden çaldıklarını geri alacağız. "
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"Gönlümüz rahat, ufkumuz açık. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yok. Biz bu ülkenin insan gücünün zenginliğine güveniyoruz. Biz bu ülkeyi yeniden laik bir ülke haline getireceğiz.”
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“Biz bu kabusu bitirme konusunda kararlıyız. Türkiye, dün akşam yayınlanan o fotoğrafa sığmaz. Bugün AKP'nin yıkılışı için gün sayıyorsak, bu en çok halkın eseridir. Türkiye'nin geleceği halk ittifakıdır. Türkiye'de siyaseti yeniden kurmak istiyoruz"
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"Saray soytarıları size sesleniyoruz, bugün büyük bir adım attık. Saray iktidarı yıkılacak, emekçilerin düzeni kurulacak!”