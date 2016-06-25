Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyetinden: Diplomamız da tam, kadınlığımız da
25 Haziran 2016 20:05
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Öğrenciler, üniversitelerin mezuniyet törenlerinde açtıkları pankartlarla gerçekleştirdikleri protestolara devam ediyor. Denizli Pamukkale Üniversitesi’ Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler Erdoğan’ın ‘anneliği reddeden kadın yarımdır’ açıklamalarına karşılık olarak ‘Diplomamız da tam, kadınlığımız da’ yazılı pankart açtı.
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Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, mezuniyet törenlerinde basına yönelik politikaları eleştirerek ‘Haber nöbetini devralıyoruz’ pankartını taşıdı.
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Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde açılan bir başka pankart olan ‘Sansüre hendek kazmaya geliyoruz’ yazısıyla ilgili ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.
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İletişim Fakültesi öğrencileri, Özgür Gündem tarafından başlatılan Nöbetçi Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan ve ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla tutuklanan Prof. Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin için ‘Gazetecilik Suç Değildir’ pankartı taşıdı.
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Boğaziçi Üniversitesi’nin 149. Mezuniyet törenindeki pankartlarda; “Çimlerde kızlı erkekli kod okuyoruz”, “LGBTİ hakları insan haklarıdır” ifadeleri yer aldı.
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu konuşmasında; Okul içinde ve dışında, açıklığı ve özgürlüğü her dönemde yaşanan pratiklere dönüştürdük. Böylelikle okulumuz her zaman kısır siyasi çekişmelerin dışında kalmayı başarmıştır” dedi.
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İstanbul Üniversitesi mezuniyet töreninde sahnede “Tutuklu öğrencilere özgürlük”, “Hepsi özgürleşene kadar hepimiz tutsağız” yazılı dövizleri açmak istedi. Özel güvenlik görevlileri öğrencilere müdahale etti.
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Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri 27 Mayıs’tan bu yana haber alınamayan DBP yöneticisi Hurşit Külter için 'Hurşit Külter nerede' yazılı pankartlar taşıdı.
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Hacettepe Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninde de 10 Ekim Ankara Katliamı ile ilgili açılan pankarta özel güvenlik görevlileri el koydu.
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri törende “Bu ülkede bir ağaç bir de kadın olmak zor”, “Laiklik Gezi düşleri ile Ensar işlerinin birbirinden ayrılmasıdır” yazılı pankartları taşıdı.