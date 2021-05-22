Tinder'dan yeni özellik: Emin misin?
22 Mayıs 2021 15:19
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Çöpçatanlık uygulaması olan Tinder, yeni bir özelliği devreye almaya hazırlanıyor.
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Daha önce acil yardım, konum izleme ve fotoğraf doğrulama gibi özelliklerle kullanıcı güvenliğini artırmayı hedefleyen uygulamada, sözlü tacizleri önlemek için bir özellik geliştirildi.
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‘Are You Sure?’ (Emin misin?) adı verilen bu özellik, tacizkar olduğu tespit edilen mesajları göndermeden önce kullanıcıyı uyarıyor.
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Mesajı göndermeden önce görünen “Bir kez daha düşün, eşleştiğin kişi bu mesajı saygısızca bulabilir” uyarısı sayesinde zararlı olabilecek mesajların yüzde 10’un üzerinde azaldığı belirtiliyor.
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