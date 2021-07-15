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Times Meydanı'ndaki dev ekranda, 15 Temmuz darbe girişimi anması

ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekrana, 15 Temmuz darbe girişiminin 5 yıl dönümü nedeniyle ilan verildi.

15 Temmuz 2021 18:33

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Times Meydanı'ndaki dev ekranda, 15 Temmuz darbe girişimi anması

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ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) ve "Türkiye Geçilmez" mesajıyla anlatıldı.

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Led ekranda 15 Temmuz'da vefat eden 251 kişinin fotoğrafları "Kahramanlarımız" yazısıyla yer aldı. 20 saniye süren görüntüler, Times Meydanında 9 saat boyunca saatte 30 kez yayınlanıyor.

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Times Meydanı'ndaki dev ekranda, 15 Temmuz darbe girişimi anması

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Times Meydanı'ndaki dev ekranda, 15 Temmuz darbe girişimi anması

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Times Meydanı'ndaki dev ekranda, 15 Temmuz darbe girişimi anması

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Times Meydanı'ndaki dev ekranda, 15 Temmuz darbe girişimi anması

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