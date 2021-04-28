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TIME, dünyanın en etkili şirketlerini seçti

Dünyanın en tanınan dergilerinden TIME, en etkili 100 şirketi seçti. İşte belli bir sıralamanın belirlenmediği listede yer alan bazı şirketler ve listede yer alma nedenlerine dair verilen tek cümlelik açıklamalar...

28 Nisan 2021 11:42

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Dünyanın en tanınan dergilerinden TIME, en etkili 100 şirketi seçti. İşte belli bir sıralamanın belirlenmediği listede yer alan bazı şirketler ve listede yer alma nedenlerine dair verilen tek cümlelik açıklamalar...

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Savage x Fenty: Her türlü vücudu kucakladı

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Klutch Sports Group: Gücü oyunculara verdi

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NBA: Küresel bir ismi büyütmek

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NIKE: Değişim çabasında bulunmak

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Pfizer ve BioNTech: Dünyaya bağışıklık kazandırmak

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Volkswagen: Elektrikli otomobil dünyasında lider olmak için yarış

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İngiltere Premier Ligi: Yayın kazanımları

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Johnson&Jonhson: Tek dozluk aşı geliştirildi

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Netflix: Hollywood'u yeniden tanımlamak

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Lego Grubu: Yaratıcılığa teşvik etmek

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Zoom: İnternet üzerinden bağlantıyı sağlamak

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Spotify: Büyük konuşmalara güvenmek

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Tesla: Otomobil sektörünü elektriklendirdi

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OnlyFans: İçerik üreticilere destek sağladı

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gofundme: Vermeyi mümkün kıldı

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Clubhouse: Konuşma başlatıcı

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airbnb: Yeni bir seyahat gerçekliğine adapte olmak

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Nvidia: Kritik çipler geliştirmek

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Disney

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Adidas: Artıkları azaltmak

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Sony Group Corporation: Yüksek talep gören oyun konsolları üretmek

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