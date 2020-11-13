TIME dergisi "Yılın Kişisi"ni seçmek için anket başlattı: Pandemiyle mücadelede ön safta çalışanlar aday
TIME dergisi bu yıl da "Yılın Kişisi"ni seçmek için anketini başlattı. 1927'den bu yana o yılın en öne çıkan isimleri arasında yapılan seçimde geçen yıl iklim aktivisti Greta Thunberg "Yılın Kişisi" ilan edilmişti. Bu yılın en büyük gündemi olan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle adaylar arasında Dünya Sağlık Örgütü, temel ihtiyaç çalışanları, bilim insanları yer alıyor. İşte bu yılın adayları arasında öne çıkan isimler:
13 Kasım 2020 10:31
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TIME dergisi bu yıl da "Yılın Kişisi"ni seçmek için anketini başlattı. 1927'den bu yana o yılın en öne çıkan isimleri arasında yapılan seçimde geçen yıl iklim aktivisti Greta Thunberg "Yılın Kişisi" ilan edilmişti. Bu yılın en büyük gündemi olan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle adaylar arasında Dünya Sağlık Örgütü, temel ihtiyaç çalışanları, bilim insanları yer alıyor. İşte bu yılın adayları arasında öne çıkan isimler:
217
Dünya Sağlık Örgütü
317
Blackpink
417
Lewis Hamilton
517
Recep Tayyip Erdoğan
617
Donald Trump
717
Kamala Harris
817
Pandemiyle mücadele boyunca temel ihtiyaç sektöründe çalışanlar (Sağlık çalışanları, kuryeler, süpermarket işçileri...)
917
Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestocuları