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TIME dergisi "Yılın Kişisi"ni seçmek için anket başlattı: Pandemiyle mücadelede ön safta çalışanlar aday

TIME dergisi bu yıl da "Yılın Kişisi"ni seçmek için anketini başlattı. 1927'den bu yana o yılın en öne çıkan isimleri arasında yapılan seçimde geçen yıl iklim aktivisti Greta Thunberg "Yılın Kişisi" ilan edilmişti. Bu yılın en büyük gündemi olan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle adaylar arasında Dünya Sağlık Örgütü, temel ihtiyaç çalışanları, bilim insanları yer alıyor. İşte bu yılın adayları arasında öne çıkan isimler:

13 Kasım 2020 10:31

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TIME dergisi bu yıl da "Yılın Kişisi"ni seçmek için anketini başlattı. 1927'den bu yana o yılın en öne çıkan isimleri arasında yapılan seçimde geçen yıl iklim aktivisti Greta Thunberg "Yılın Kişisi" ilan edilmişti. Bu yılın en büyük gündemi olan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle adaylar arasında Dünya Sağlık Örgütü, temel ihtiyaç çalışanları, bilim insanları yer alıyor. İşte bu yılın adayları arasında öne çıkan isimler:

217

Dünya Sağlık Örgütü

317

Blackpink

417

Lewis Hamilton

517

Recep Tayyip Erdoğan

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Donald Trump

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Kamala Harris

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Pandemiyle mücadele boyunca temel ihtiyaç sektöründe çalışanlar (Sağlık çalışanları, kuryeler, süpermarket işçileri...)

917

Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestocuları

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Joe Biden

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Kanye West

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Jacinda Ardern

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Greta Thunberg

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Prens Harry

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TikTokçular

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Trevor Noah

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Vladimir Putin

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