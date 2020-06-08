Time dergisi seçti: 2020'nin en iyi 10 dizisi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kısıtlamalarla dolu bir hayatta üçüncü ay geride kalırken, evlerde televizyon ve dijital yayın platformlarıyla geçirilen zaman da arttı.
08 Haziran 2020 18:27
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Time dergisi, bazıları 2020 yapımı, bazıları ise daha önce çekilmiş ve yayınlanmış olsa da yeni sezonları 2020'nin ilk yarısında dijital platformlarda seyirciyle buluşan en iyi dizileri seçti. İşte 2020'nin şimdiye kadarki en iyi 10 yabancı dizisi...
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Better Call Saul - Breaking Bad dizisinin öncesini ve devamını anlatıyor.
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Better Things - Bir yandan üç kız çocuğunu yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da oyunculuk kariyerinde başarıyı yakalamaya çalışan bekar anne Sam'in hikayesini anlatıyor.
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Betty - New York City'de geçen dizide, erkek kaykaycıların hakim olduğu bir dünyada var olmak için zorlu bir mücadeleye girişen genç kadınlara odaklanılıyor.
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BoJack Horseman - O, hem bir at hem de 90'ların favori komedi dizi yıldızı. Bu da 20 yıl sonraki hali. Huysuzun teki olsa da pırlanta gibi. Ama hakiki pırlantadan çok, ucuz bir taklidi.
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Dare Me - Küçük bir kasabada lisenin ponpon kız takımı ve yeni gelen koçlarının hikayesini anlatıyor.
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The Great - 17. yüzyılda Avusturya’nın kırsal kesiminde yaşayan genç bir kadın, bir Rus imparatoru ile evlenir. Fakat bu evlilik genç kadını kendi mutluluğu ve Rusya'nın geleceği arasında bir seçim yapmak zorunda bırakır.
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Mrs. America - Feminizmin yükselişini ve ABD’deki eşit hak yasasının hazırlanışına giden süreci ünlü aktivist Phyllis Schlafly’nin gözünden anlatıyor.
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The New Pope - Dinde devrime inanan, 47 yaşında yetim bir Amerikalının yeni Papa seçilmesini anlatıyor.
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The Plot Against America - Faşizmin yükseldiği bir atmosferde yaşayan Yahudi bir ailenin hayatına odaklanıyor.
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Vida - İki kız kardeş annelerini kaybetmenin acısının yaşarken bir yandan da annelerinin gerçek kimliğini öğrenmenin şokunu yaşar.