Time'a göre 2020'nin en iyi K-pop şarkıları ve albümleri
Time dergisi, K-pop yıldızlarının 2020 yılı içinde ürettikleri şarkılar ve albümlerin en dikkat çekenlerini bir araya getirdi.
14 Aralık 2020 11:14
120
En iyi K-pop şarkıları: ATEEZ - Şarkısı: Answer
220
OH MY GIRL - Şarkısı: Nonstop
320
SEVENTEEN - Şarkısı: Home;run
420
Hwasa - Şarkısı: Maria
520
Apink - Şarkısı: Dumhdurum
620
PENTAGON - Şarkısı: Daisy
720
BLACKPINK - Şarkısı: Lovesick Girls
820
EVERGLOW - Şarkısı: La Di Da
920
ITZY - Şarkısı: Not Shy
1020
NCT 127 - Şarkısı: Kick It
1120
En iyi K-pop albümleri: BTS - Albümü: Map of the Soul: 7
1220
DREAMCATCHER - Albümü: Dystopia: The Tree of Language
1320
Stray Kids - Albümü: In Life
1420
IZ*ONE - Albümü: BLOOM*IZ
1520
Taemin - Albümü: Never Gonna Dance Again: Act 2
1620
Monsta X - Albümü: ALL ABOUT LUV
1720
TWICE - Albümü: Eyes Wide Open
1820
SuperM - Albümü: Super One
1920
GFRIEND - Albümü: Walpurgis Night
2020
DAY6 - Albümü: The Book of Us: The Demon
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