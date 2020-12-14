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Time'a göre 2020'nin en iyi K-pop şarkıları ve albümleri

Time dergisi, K-pop yıldızlarının 2020 yılı içinde ürettikleri şarkılar ve albümlerin en dikkat çekenlerini bir araya getirdi.

14 Aralık 2020 11:14

120

En iyi K-pop şarkıları: ATEEZ - Şarkısı: Answer

220

OH MY GIRL - Şarkısı: Nonstop

320

SEVENTEEN - Şarkısı: Home;run

420

Hwasa - Şarkısı: Maria

520

Apink - Şarkısı: Dumhdurum

620

PENTAGON - Şarkısı: Daisy

720

BLACKPINK - Şarkısı: Lovesick Girls

820

EVERGLOW - Şarkısı: La Di Da

920

ITZY - Şarkısı: Not Shy

1020

NCT 127 - Şarkısı: Kick It

1120

En iyi K-pop albümleri: BTS - Albümü: Map of the Soul: 7

1220

DREAMCATCHER - Albümü: Dystopia: The Tree of Language

1320

Stray Kids - Albümü: In Life

1420

IZ*ONE - Albümü: BLOOM*IZ

1520

Taemin - Albümü: Never Gonna Dance Again: Act 2

1620

Monsta X - Albümü: ALL ABOUT LUV

1720

TWICE - Albümü: Eyes Wide Open

1820

SuperM - Albümü: Super One

1920

GFRIEND - Albümü: Walpurgis Night

2020

DAY6 - Albümü: The Book of Us: The Demon

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