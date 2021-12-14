TikTok, 2021 yılının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı
14 Aralık 2021 11:41
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TikTok, 2021 yılında en popüler olan şarkıları listelediği raporunu yayımladı. İşte en popüler 10 şarkı:
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Masked Wolf - "Astronaut In The Ocean"
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Popp Hunna - "Adderall (Corvette Corvette)
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ElyOtto - "SugarCrash!"
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The Kid Laroi & Justin Bieber - "STAY"
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Oliver Tree - "Life Goes On"
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Erica Banks - "Buss It"
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YungManny - "Clap For Em" ft. Flo Milli & Sada Baby
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Megan Thee Stallion - "Cognac Queen"
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Cardi B - "Up" - Megan's "WAP"
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