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TikTok, 2021 yılının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı

14 Aralık 2021 11:41

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TikTok, 2021 yılında en popüler olan şarkıları listelediği raporunu yayımladı. İşte en popüler 10 şarkı:

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Masked Wolf - "Astronaut In The Ocean"

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Måneskin - "Beggin"

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Popp Hunna - "Adderall (Corvette Corvette)

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ElyOtto - "SugarCrash!"

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The Kid Laroi & Justin Bieber - "STAY"

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Oliver Tree - "Life Goes On"

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Erica Banks - "Buss It"

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YungManny - "Clap For Em" ft. Flo Milli & Sada Baby

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Megan Thee Stallion - "Cognac Queen"

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Cardi B - "Up" - Megan's "WAP"

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