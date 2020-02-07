Themis Araştırma Şirketi, 'Seçmen Eğilimleri Şubat 2020' araştırmasını yayınladı; kararsız seçmen oranı yüzde 28
07 Şubat 2020 11:33
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Themis Araştırma Şirketi, 'Türkiye Seçmen Eğilimleri Şubat 2020' araştırmasını yayınladı. Araştırmada kararsız seçmenlerin oranının fazla olması göze çarpıyor. Themis'in araştırmasına göre kararsız seçmen oranı yüzde 28.
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'Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?' sorusuna verilen cevaplarda AKP'ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 20,7. Oy kullanmayacağım diyen seçmelerin oranı ise yüzde 10.
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Kararsız seçmenler dağıtıldığında ise AKP'nin oy oranı yüzde 38'e ulaştığı görülüyor, HDP ile İyi Parti'nin yüzde 10 barajının altında kaldığı dikkat çekiyor.
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'Kendinizi herhangi bir siyasi partiye yakın görüyor musunuz?' sorusuna cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 58,4.
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Araştırmada 'eskiden beri aynı partiye oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 41,5. Aynı soruya 'seçimlerden 1 yıl önce' cevabını verenlerin oranı ise yüzde yüzde 22,9.
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Oy verdiğiniz partiyi benimsemenizde en etkili üç sebep sorusuna 'herhangi bir fikrim yok' cevabını verenlerin oranı yüzde 38,2. Oy vermemdeki en etkili sebep 'gösterdiği adaylar' cevabını verenlerin oranı ise yüzde 9,7 ile en fazla verilen ikinci cevap olarak dikkat çekiyor.
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Araştırmaya göre 18 - 24 arasındaki gençlerin tercihi yüzde 25 ile HDP'den yana. MHP ise yüzde 20'lik oranla gençlerin son tercihi.
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Araştırmaya katılanların yüzde 69,8'i Türkiye ekonomisinin kötüye gittiği görüşünde. 'İyiye gitti' diyenlerin oranı ise yüzde 7,3.
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'Önümüzde 12 ayda ekonomiye kötü gider' diyenlerin oranı yüzde 45,1.
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'Sizce iktidar halkı ölçüde temsil ediyor?' sorusuna 'temsil etmiyor' diyenlerin oranı 29,1. 'Belli ölçüde temsil ediyor' diyenlerin oranı ise yüzde 49,5.
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Liderlere güvenin de sorulduğu araştırmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 48,87 ile en güvenilen lider. İmamoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 41,87 ile en güvenilen üçüncü lider.