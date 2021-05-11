The Witcher'ın yapımcısından 2. sezon müjdesi

The Witcher'ın ikinci sezonu bu yılın sonlarına doğru seyircilerle buluşacak. Yapımcı Lauren Hissrich, yeni sezonun post-prodüksiyon sürecinde ciddi aşama kat ettiklerini söyledi.
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Netflix'in popüler dizilerinden olan The Witcher çok yakında ikinci sezonuyla ekranlara geri dönecek. Bu yılın sonlarına doğru yayınlanması beklenen yeni sezon için dizinin yapımcısı Lauren Hissrich'ten de heyecan verici bir açıklama geldi. Hissrich, post-prodüksiyon (yapım sonrası) sürecinde ciddi aşama kat ettiklerini söyledi.
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Twitter üzerinden konuşan Hissrich,"Londra'ya geri döndük. Bu işlerin yapıldığı (küçük karanlık gürültülü) odalara geri döndük. Evet doğru, #TheWitcher S2'de post-prodüksiyonun derinlerine indik ve şu anda inanılmaz heyecanlıyım." ifadelerini kullandı. İkinci sezonun çekimleri geçtiğimiz Nisan ayında tamamlanmıştı.
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The Witcher'ın heyecanla beklenen ikinci sezonu bu yılın son çeyreğinde ekranlara gelecek. Henüz net bir tarih açıklanmadı ancak ilk sezonda olduğu gibi yine Noel döneminde (Aralık ayında) yayınlanması bekleniyor.
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Yeni sezonda yine başrollerde Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) ve Freya Allan (Ciri) üçlüsünü izleyeceğiz. Bu sezon kadroya ayrıca Kristofer Hivju (Nivellen), Kim Bodnia (Vesemir), Graham McTavish (Dijsktra), Cassie Clare (Phillippa Eilhart) gibi isimler de katılacak.