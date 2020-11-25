The Queen’s Gambit dizisi Netflix'te rekor kırdı
Netflix’te yayımlanan "The Queen’s Gambit" dizisi, ilk 28 gün içerisinde 62 milyon hanede izlenerek platformun en çok izlenen mini dizisi oldu.
25 Kasım 2020 16:34
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Netflix’in yayımlandığı günden itibaren zirveden inmeyen dizisi "The Queen’s Gambit", bir rekora imza attı.
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Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği yapım ilk 28 gün içerisinde 62 milyon hanede izlenerek platformun en çok izlenen mini dizisi oldu.
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Tek sezonluk "The Queen’s Gambit" için Netflix’in paylaştığı diğer veriler şöyle:
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Dizi, 92 ülkede Top 10 listesine girdi; 63 ülkede 1 numaraya oturdu.
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Dizinin alıntılandığı roman, yayımlanmasından 37 yıl sonra The New York Times en çok satanlar listesinde yer aldı.
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Google'da yapılan "Nasıl Satranç Oynanır?" aramaları 9 yılın zirvesine ulaştı.
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Satranç konusunda çok yetenekli olan bir kız çocuğunun ünlü olmasının ardından yaşadığı bağımlılıkla mücadele etmesini konu alan yapım Walter Tevis'in 1983 yılında yayımlanan romanından uyarlandı.
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