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The Power of the Dog yine damga vurdu; işte Eleştirmenlerin Seçimi'nde ödül alanlar

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Film Ödülleri'ne yılın filmi 'The Power of the Dog' damga vurdu. En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 4 ödül alan filmin yanı sıra 'Succession' 'Mare of Easttown' ve 'Ted Lasso' dizileri de 4'er ödül kazandı. (Kaynak: NTV)

14 Mart 2022 12:02

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Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Film Ödülleri'ne yılın filmi 'The Power of the Dog' damga vurdu. En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 4 ödül alan filmin yanı sıra 'Succession' 'Mare of Easttown' ve 'Ted Lasso' dizileri de 4'er ödül kazandı. İşte 2022 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Film Ödülleri'nin kazananları tam listesi...

222

EN İYİ DRAMA DİZİSİ - Succession

322

EN İYİ DRAMA ERKEK OYUNCU - Lee Jung-jae, Squid Game

422

EN İYİ DRAMA KADIN OYUNCU - Melanie Lynskey, Yellowjackets

522

EN İYİ DRAMA YARDIMCI ERKEK OYUNCU - Kieran Culkin, Succession

622

EN İYİ DRAMA YARDIMCI KADIN OYUNCU - Sarah Snook, Succession

722

EN İYİ KOMEDİ DİZİ - Ted Lasso

822

EN İYİ ERKEK OYUNCU -KOMEDİ - Jason Sudeikis, Ted Lasso

922

EN İYİ KADIN OYUNCU -KOMEDİ- Jean Smart, Hacks

1022

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - KOMEDİ Brett Goldstein, Ted Lasso

1122

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - KOMEDİ Hannah Waddingham, Ted Lasso

1222

EN İYİ MİNİ DİZİ Mare of Easttown

1322

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ) Michael Keaton, Dopesick

1422

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ) Kate Winslet, Mare of Easttown

1522

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM Squid Game

1622

EN İYİ FİLM The Power of The Dog

1722

EN İYİ ERKEK OYUNCU Will Smith

1822

EN İYİ KADIN OYUNCU Jessica Chastain

1922

EN İYİ OYUNCU KADROSU Belfast

2022

EN İYİ YÖNETMEN Jane Campion

2122

EN İYİ KOMEDİ Licorice Pizza

2222

EN İYİ ANİMASYON The Mitchells vs The Machines

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