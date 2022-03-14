The Power of the Dog yine damga vurdu; işte Eleştirmenlerin Seçimi'nde ödül alanlar
Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Film Ödülleri'ne yılın filmi 'The Power of the Dog' damga vurdu. En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 4 ödül alan filmin yanı sıra 'Succession' 'Mare of Easttown' ve 'Ted Lasso' dizileri de 4'er ödül kazandı. (Kaynak: NTV)
14 Mart 2022 12:02
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Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Film Ödülleri'ne yılın filmi 'The Power of the Dog' damga vurdu. En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 4 ödül alan filmin yanı sıra 'Succession' 'Mare of Easttown' ve 'Ted Lasso' dizileri de 4'er ödül kazandı. İşte 2022 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Film Ödülleri'nin kazananları tam listesi...
222
EN İYİ DRAMA DİZİSİ - Succession
322
EN İYİ DRAMA ERKEK OYUNCU - Lee Jung-jae, Squid Game
422
EN İYİ DRAMA KADIN OYUNCU - Melanie Lynskey, Yellowjackets
522
EN İYİ DRAMA YARDIMCI ERKEK OYUNCU - Kieran Culkin, Succession
622
EN İYİ DRAMA YARDIMCI KADIN OYUNCU - Sarah Snook, Succession
722
EN İYİ KOMEDİ DİZİ - Ted Lasso
822
EN İYİ ERKEK OYUNCU -KOMEDİ - Jason Sudeikis, Ted Lasso
922
EN İYİ KADIN OYUNCU -KOMEDİ- Jean Smart, Hacks
1022
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - KOMEDİ Brett Goldstein, Ted Lasso
1122
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - KOMEDİ Hannah Waddingham, Ted Lasso
1222
EN İYİ MİNİ DİZİ Mare of Easttown
1322
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ) Michael Keaton, Dopesick
1422
EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ) Kate Winslet, Mare of Easttown