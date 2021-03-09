The New Yorker; 21. yüzyılın "En İyi 30 Oyuncu Performansı"nı seçti
Dünyanın en prestijli yayınları arasında yer alan The New Yorker, 21. yüzyılın şu ana kadar ki en iyi 30 oyuncu performansını belirlediği bir liste hazırladı.
09 Mart 2021 12:11
130
30. Shakib Ben Omar – You All Are Captains
230
29. Samantha Robinson – The Love Witch
330
28. Jesse Eisenberg – The Social Network
430
27. Jafar Panahi – Taxi
530
26. Kristen Wiig – Welcome to Me
630
25. Kim Min-hee – On the Beach at Night Alone
730
24. Tiffany Haddish – Girls Trip
830
23. Sandi Tan – Shirkers
930
22. Bill Murray – Lost in Translation
1030
21. Agnès Varda – The Beaches of Agnès
1130
20. Jennifer Aniston – The Break-Up
1230
19. Delroy Lindo – Da 5 Bloods
1330
18. Oscar Isaac – Inside Llewyn Davis
1430
17. Eddie Murphy – Norbit
1530
16. Elisabeth Moss – Her Smell
1630
15. Dore Mann – Frownland
1730
14. Lupita Nyong’o – Us
1830
13. Daniel Kaluuya – Get Out
1930
12. Natalie Portman – Black Swan
2030
11. Lindsay Lohan – Mean Girls
2130
10. Joe Pesci – The Irishman
2230
9. Adam Sandler – Uncut Gems
2330
8. Anna Paquin – Margaret
2430
7. Mahershala Ali – Moonlight
2530
6. Miranda July – The Future
2630
5. Adam Driver – Girls 1. Sezon
2730
4. Denis Lavant – Holy Motors
2830
3. Greta Gerwig – Hannah Takes the Stairs
2930
2. Helena Howard – Madeline’s Madeline
3030
1. Leonardo DiCaprio – The Wolf of Wall Street
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