T24 LogoT24 Logo

The New Yorker; 21. yüzyılın "En İyi 30 Oyuncu Performansı"nı seçti

Dünyanın en prestijli yayınları arasında yer alan The New Yorker, 21. yüzyılın şu ana kadar ki en iyi 30 oyuncu performansını belirlediği bir liste hazırladı.

09 Mart 2021 12:11

130

30. Shakib Ben Omar – You All Are Captains

230

29. Samantha Robinson – The Love Witch

330

28. Jesse Eisenberg – The Social Network

430

27. Jafar Panahi – Taxi

530

26. Kristen Wiig – Welcome to Me

630

25. Kim Min-hee – On the Beach at Night Alone

730

24. Tiffany Haddish – Girls Trip

830

23. Sandi Tan – Shirkers

930

22. Bill Murray – Lost in Translation

1030

21. Agnès Varda – The Beaches of Agnès

1130

20. Jennifer Aniston – The Break-Up

1230

19. Delroy Lindo – Da 5 Bloods

1330

18. Oscar Isaac – Inside Llewyn Davis

1430

17. Eddie Murphy – Norbit

1530

16. Elisabeth Moss – Her Smell

1630

15. Dore Mann – Frownland

1730

14. Lupita Nyong’o – Us

1830

13. Daniel Kaluuya – Get Out

1930

12. Natalie Portman – Black Swan

2030

11. Lindsay Lohan – Mean Girls

2130

10. Joe Pesci – The Irishman

2230

9. Adam Sandler – Uncut Gems

2330

8. Anna Paquin – Margaret

2430

7. Mahershala Ali – Moonlight

2530

6. Miranda July – The Future

2630

5. Adam Driver – Girls 1. Sezon

2730

4. Denis Lavant – Holy Motors

2830

3. Greta Gerwig – Hannah Takes the Stairs

2930

2. Helena Howard – Madeline’s Madeline

3030

1. Leonardo DiCaprio – The Wolf of Wall Street

the new yorkeren iyi oyuncu performansıen iyi 30 oyuncu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24