The Mandalorian dizisindeki uzay aracının birebir aynısını yaptı
16 Mart 2021 16:01
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Star Wars dizisi The Mandalorian'ın bir hayranı, dizide bulunan Razor Crest isimli geminin birebir aynısını yaptı. Bunun için toplamda 10.000 dolar harcadı.
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2019 yılında Disney Plus'ta başlayan Star Wars dizisi The Mandalorian'ın bir hayranı, dizideki ana karakter olan Din Djarin'in gemisinin gerçek boyutlu bir maketini yaptı. Bu gemiyi yapabilmek için de toplamda 10.000 dolardan fazla para harcadı.
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Ayaal Fedorov ve arkadaşları, internet üzerinden para topladı ve Razor Crest isimli gemiyi birebir aynı boyutta inşa etti.
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Bağışlanan para yetmediği için Fedorov'un arabasını da sattığı açıklandı.
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Gemi şu anda dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk'da bulunuyor.