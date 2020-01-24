The Guardian seçti: Şu ana kadar duyduğumuz en iyi 40 Radiohead şarkısı
The Guardian gazetesinden Jazz Monroe, grubun internet üzerinden "Radiohead Halk Kütüphanesi"ni açmasının ardından Radiohead'in en iyi şarkılarını sıraladı. Grubun geniş katalogundan 40 şarkı seçen Monroe, Radiohead'in 30 yıllığa yaklaşan diskografisinin tümünü incelediklerini ifade etti. Monroe'nun sıralaması şöyle:
24 Ocak 2020 10:51
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The Guardian gazetesinden Jazz Monroe, grubun internet üzerinden "Radiohead Halk Kütüphanesi"ni açmasının ardından Radiohead'in en iyi şarkılarını sıraladı. Grubun geniş katalogundan 40 şarkı seçen Monroe, Radiohead'in 30 yıllığa yaklaşan diskografisinin tümünü incelediklerini ifade etti. Monroe'nun sıralaması şöyle:
241
40. Blow Out (1993)
341
39. The Daily Mail (2011)
441
38. Spectre (2015)
541
37. Kid A (2000)
641
36. Packt Like Sardines in a Crushd Tin Box (2001)