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The Guardian seçti: Şu ana kadar duyduğumuz en iyi 40 Radiohead şarkısı

The Guardian gazetesinden Jazz Monroe, grubun internet üzerinden "Radiohead Halk Kütüphanesi"ni açmasının ardından Radiohead'in en iyi şarkılarını sıraladı. Grubun geniş katalogundan 40 şarkı seçen Monroe, Radiohead'in 30 yıllığa yaklaşan diskografisinin tümünü incelediklerini ifade etti. Monroe'nun sıralaması şöyle:

24 Ocak 2020 10:51

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The Guardian gazetesinden Jazz Monroe, grubun internet üzerinden "Radiohead Halk Kütüphanesi"ni açmasının ardından Radiohead'in en iyi şarkılarını sıraladı. Grubun geniş katalogundan 40 şarkı seçen Monroe, Radiohead'in 30 yıllığa yaklaşan diskografisinin tümünü incelediklerini ifade etti. Monroe'nun sıralaması şöyle:

241

40. Blow Out (1993)

341

39. The Daily Mail (2011)

441

38. Spectre (2015)

541

37. Kid A (2000)

641

36. Packt Like Sardines in a Crushd Tin Box (2001)

741

35. Burn the Witch (2016)

841

34. Creep (1993)

941

33. Scatterbrain (2003)

1041

32. Just (1995)

1141

31. 2+2=5 (Earls Court konser versiyonu) (2004)

1241

30. Morning Bell (2000)

1341

29. No Surprises (1997)

1441

28. Lucky (1995)

1541

27. There There (2003)

1641

26. Where I End and You Begin (2003)

1741

25. Everything in Its Right Place (2000)

1841

24. Harry Patch (In Memory Of) (2009)

1941

23. Daydreaming (2016)

2041

22. Subterranean Homesick Alien (1997)

2141

21. A Wolf at the Door (2003)

2241

20. Like Spinning Plates (2000)

2341

19. Motion Picture Soundtrack (2000)

2441

18. Weird Fishes/Arpeggi (2007)

2541

17. True Love Waits (2016)

2641

16. Airbag (1997)

2741

15. Videotape (2007)

2841

14. Polyethylene (Pt 1 & 2) (1997)

2941

13. Knives Out (2001)

3041

12. Street Spirit (Fade Out) (1995)

3141

11. Sail to the Moon (2003)

3241

10. My Iron Lung (1994)

3341

9. Exit Music (For a Film) (1997)

3441

8. The National Anthem (2000)

3541

7. Nude (2007)

3641

6. Idioteque (2000)

3741

5. Karma Police (1997)

3841

4. Pyramid Song (2001)

3941

3. Reckoner (2007)

4041

2. How to Disappear Completely (2000)

4141

1. Paranoid Android (1997)

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