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The Guardian seçti; 2021'de çıkan en iyi oyunlar

Britanya'nın önde gelen yayınlarından The Guardian'ın video oyunu editörü ve yazarı 2021 yılında şu ana kadar çıkan en iyi oyunları seçti. İşte o oyunlar...

18 Haziran 2021 14:48

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Britanya'nın önde gelen yayınlarından The Guardian'ın video oyunu editörü ve yazarı 2021 yılında şu ana kadar çıkan en iyi oyunları seçti. İşte o oyunlar...

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Dorfromantik

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Genesis Noir

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Hitman 3

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It Takes Two

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Little Nightmares 2

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Maquette

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Mass Effect Legendary Edition

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Monster Hunter Rise

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Olija

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Outriders

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Overboard!

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Resident Evil Village

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Returnal

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Subnautica: Below Zero

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Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

2021en iyioyunlar
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