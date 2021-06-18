The Guardian seçti; 2021'de çıkan en iyi oyunlar
Britanya'nın önde gelen yayınlarından The Guardian'ın video oyunu editörü ve yazarı 2021 yılında şu ana kadar çıkan en iyi oyunları seçti. İşte o oyunlar...
18 Haziran 2021 14:48
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Britanya'nın önde gelen yayınlarından The Guardian'ın video oyunu editörü ve yazarı 2021 yılında şu ana kadar çıkan en iyi oyunları seçti. İşte o oyunlar...
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Mass Effect Legendary Edition
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Resident Evil Village
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Subnautica: Below Zero
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Super Mario 3D World + Bowser’s Fury
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