T24 LogoT24 Logo

The Guardian, İran'daki kültürel varlıkları listeledi; Trump vurursa dünya ne kaybedecek?

Britanya merkezli The Guardian gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddia ettiği gibi İran'daki kültürel varlıkları vurursa dünyanın hangi eserleri kaybedeceğini listeledi. Trump, İran'ın General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık vermesi durumunda ülkenin kültürel alanlarını hedef alacağını ifade etmişti. The Guardian, Trump'ın bu eserleri hedef almasının onu "mimari kötülük" açısından IŞİD ve Taliban'la aynı seviyeye koyacağını belirtti.

07 Ocak 2020 08:17

111

Britanya merkezli The Guardian gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddia ettiği gibi İran'daki kültürel varlıkları vurursa dünyanın hangi eserleri kaybedeceğini listeledi. Trump, İran'ın General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık vermesi durumunda ülkenin kültürel alanlarını hedef alacağını ifade etmişti. The Guardian, Trump'ın bu eserleri hedef almasının onu "mimari kötülük" açısından IŞİD ve Taliban'la aynı seviyeye koyacağını belirtti.

211

Persopolis

311

Şah Çerağ Camii

411

Vank Katedrali

511

İsfahan'ın köprüleri

611

Şeyh Lütfullah Camii

711

İmam Rıza Türbesi

811

Pasargad

911

Daniel Türbesi

1011

Arg-ı Bem

1111

Kabus Anıtı

ETİKETLER

persopolisirananıtdonald trumpkasım süleymaniabdbombahedef
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24