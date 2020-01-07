The Guardian, İran'daki kültürel varlıkları listeledi; Trump vurursa dünya ne kaybedecek?
Britanya merkezli The Guardian gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddia ettiği gibi İran'daki kültürel varlıkları vurursa dünyanın hangi eserleri kaybedeceğini listeledi. Trump, İran'ın General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık vermesi durumunda ülkenin kültürel alanlarını hedef alacağını ifade etmişti. The Guardian, Trump'ın bu eserleri hedef almasının onu "mimari kötülük" açısından IŞİD ve Taliban'la aynı seviyeye koyacağını belirtti.
07 Ocak 2020 08:17
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Britanya merkezli The Guardian gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddia ettiği gibi İran'daki kültürel varlıkları vurursa dünyanın hangi eserleri kaybedeceğini listeledi. Trump, İran'ın General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık vermesi durumunda ülkenin kültürel alanlarını hedef alacağını ifade etmişti. The Guardian, Trump'ın bu eserleri hedef almasının onu "mimari kötülük" açısından IŞİD ve Taliban'la aynı seviyeye koyacağını belirtti.