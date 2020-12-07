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Karantinada izleyebileceğiniz "izolasyon" temalı filmler

Britanya basınından The Guardian, insanların evlerinde karantinadayken izleyebileceği "izolasyon" temalı bir film seçkisi yaptı.

07 Aralık 2020 15:14

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The Guardian'dan Steve Rose, insanların karantinadayken izleyebilecekleri "izolasyon" temalı bir film seçkisi hazırladı.

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"Cast Away" (Yeni Hayat)

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"Buried" (Toprak Altında)

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"Safe"

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"127 Hours" (127 Saat)

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"Repulsion" (Tiksinti)

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"Room" (Gizli Dünya)

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"The Shining" (Cinnet)

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"Panic Room" (Panik Odası)

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"Swiss Family Robinson" (İsviçreli Robinson Ailesi)

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"Mustang"

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"The Lighthouse"

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"Vivarium"

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"The African Queen" (Afrika Kraliçesi)

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"Exhibition" (Sergi)

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"The Exterminating Angel"

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"Cabin Fever" (Dehşetin Gözleri)

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"The Breakfast Club"

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"High Life"

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"The Martian" (Marslı)

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"Cube" (Küp)

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"Bacurau"

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"The Diving Bell and the Butterfly" (Kelebekler ve Dalgıç)

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