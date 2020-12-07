Karantinada izleyebileceğiniz "izolasyon" temalı filmler
Britanya basınından The Guardian, insanların evlerinde karantinadayken izleyebileceği "izolasyon" temalı bir film seçkisi yaptı.
07 Aralık 2020 15:14
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The Guardian'dan Steve Rose, insanların karantinadayken izleyebilecekleri "izolasyon" temalı bir film seçkisi hazırladı.
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"Cast Away" (Yeni Hayat)
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"Buried" (Toprak Altında)
523
"127 Hours" (127 Saat)
623
"Repulsion" (Tiksinti)
823
"The Shining" (Cinnet)
923
"Panic Room" (Panik Odası)
1023
"Swiss Family Robinson" (İsviçreli Robinson Ailesi)
1423
"The African Queen" (Afrika Kraliçesi)
1623
"The Exterminating Angel"
1723
"Cabin Fever" (Dehşetin Gözleri)
2023
"The Martian" (Marslı)
2323
"The Diving Bell and the Butterfly" (Kelebekler ve Dalgıç)
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