T24 LogoT24 Logo

The Guardian çizeri Rowson'dan Erdoğan karşıtı karikatür kampanyası

25 Ekim 2014 00:17

118

Tayyip Erdoğan’a yönelik yolsuzluk suçlamalarını resmettiği bir karikatürü nedeniyle 'basın yoluyla hakaret' davasında yargılanıp beraat eden çizer Musa Kart’a dünyaca ünlü karikatüristlerden destek geldi.

218

The Guardian’ın ünlü çizeri Martin Rowson Musa Kart’la dayanışmak için Twitter’dan bir kampanya başlattı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’den bir karikatüriste 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı" diyen Rowson, tüm karikatüristleri Erdoğan’ı çizmeye ve Twitter’da #ErdoganCaricature etiketi altında paylaşmaya çağırdı.

318

#ErdoganCaricature etiketiyle gönderilen bazı karikatürler şöyle:

418

518

618

718

818

918

1018

1118

1218

1318

1418

1518

1618

1718

1818

ETİKETLER

Musa KartMartin RowsonkarikatürerdoğansiyasettürkiyekampanyaErdoganCaricature
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24