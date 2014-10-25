The Guardian çizeri Rowson'dan Erdoğan karşıtı karikatür kampanyası
25 Ekim 2014 00:17
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Tayyip Erdoğan’a yönelik yolsuzluk suçlamalarını resmettiği bir karikatürü nedeniyle 'basın yoluyla hakaret' davasında yargılanıp beraat eden çizer Musa Kart’a dünyaca ünlü karikatüristlerden destek geldi.
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The Guardian’ın ünlü çizeri Martin Rowson Musa Kart’la dayanışmak için Twitter’dan bir kampanya başlattı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’den bir karikatüriste 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı" diyen Rowson, tüm karikatüristleri Erdoğan’ı çizmeye ve Twitter’da #ErdoganCaricature etiketi altında paylaşmaya çağırdı.
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#ErdoganCaricature etiketiyle gönderilen bazı karikatürler şöyle: