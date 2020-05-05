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The Godfather filminin çekildiği ev 125 milyon dolara satışa çıkarıldı

05 Mayıs 2020 08:21

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Baba filminin çekildiği ev 125 milyon dolara satışa çıkarıldı

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The Godfather (Baba) ve The Bodyguard filmlerinin çekildiği, Jacqueline ve John F. Kennedy’nin balayı yaptığı, daha önce Amerika'nın en büyük medya şirketinin sahibi William Randolph Hearst'a ait olan lüks malikane 125 milyon dolara satılıyor.

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Daha önce Amerikalı gazete yayıncısı ve iş insanı William Randolph Hearst’a ait olan Beverly Hills malikanesi, 125 milyon dolara satışa çıkarıldı. Lüks mülke üç yıl önce 195 milyon dolar fiyat biçilmişti.

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Evde 1972 yapımı meşhur The Godfather (Baba) ve 1992 yapımı The Bodyguard filmleri çekilmişti. 18 yatak odalı evin içinde olimpik yüzme havuzu, tenis kortu, sinema salonları ve 400’den fazla davetliyi ağırlayabilecek devasa teraslar bulunuyor.

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1927’de inşa edilen evde, iş insanı Hearst ve oyuncu sevgilisi Marion Davies, 1947 ile 1976 yılları arasında yaşamıştı.

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Jacqueline ve John F. Kennedy’nin balayı mekanı olan ev aynı zamanda Kennedy’nin ABD başkanlık seçimleri sürecinde komuta merkeziydi.

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Evin önceki sahibi Hearst, ABD’nin en büyük gazete ve medya şirketi olan Hearst Communications'ı kurmuş, 'sarı gazetecilik' denilen sansanyonel habercilik yöntemlerini kullanmıştı.

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Ülke çapında 30 gazetesi bulunan Hearst’ın yaşam öyküsü, Orson Welle'nin beğenilen Citizen Kane (Yurttaş Kane) filmindeki anonim karakter Charles Foster Kane'nin ana ilham kaynağıydı.

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Satılığa çıkarına malikanesi için “Hollywood’un Altın Çağı’nın sembolü” ifadesi kullanıldı.

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Gordon Kaufmann tarafından tasarımı yapılan The Beverly House adlı malikanenin el işçiliğiyle süslenmiş iki katlı kütüphanesi ve bilardo odası da bulunuyor.

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Tanınmış peyzaj mimarı Paul Thiene tarafından tasarlanan bahçelerde havuza düşen şelaleler ve uzun, yaşlı ağaçlar yer alıyor.

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