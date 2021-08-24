The Economist, dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı: İstanbul, 60 şehrin yer aldığı listede 37. sırada
24 Ağustos 2021 12:43
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The Economist dergisi, 2021 yılına dair hazırladığı raporunda dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı. Danimarka’nın başkenti Kopenhag dünyanın en güvenli şehri olurken, İstanbul 37’nci sırada yer aldı.
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Kentsel güvenliğin beş şartı (dijital, sağlık, altyapı, kişisel ve çevresel) üzerine yapılan araştırmada, Kopenhag 100 üzerinden 82,4 puan alarak listenin zirvesinde yer aldı.
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NTV'nin aktardığı habere göre Kanada’nın Toronto şehri 82,2 puanla Danimarka’nın başkentini takip ederken, listenin ilk beş sırasında Singapur, Sidney ve Tokyo’nun bulunduğu açıklandı.
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Listede ABD’nin New York şehri 77,8 puanla 12’nci sırada, İngiltere’nin başkenti Londra 77,2 puanla 15’inci sırada, Fransa’nın başkenti Paris ise 74,3 puanla 23’üncü sırada yer aldı.
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60 şehrin yer aldığı listede Türkiye’den de İstanbul yer alıyor. İstanbul, 62,9 puanla listenin 37’nci sırasında yer alıyor.