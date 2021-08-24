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The Economist, dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı: İstanbul, 60 şehrin yer aldığı listede 37. sırada

24 Ağustos 2021 12:43

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The Economist dergisi, 2021 yılına dair hazırladığı raporunda dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı. Danimarka’nın başkenti Kopenhag dünyanın en güvenli şehri olurken, İstanbul 37’nci sırada yer aldı.

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Kentsel güvenliğin beş şartı (dijital, sağlık, altyapı, kişisel ve çevresel) üzerine yapılan araştırmada, Kopenhag 100 üzerinden 82,4 puan alarak listenin zirvesinde yer aldı.

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NTV'nin aktardığı habere göre Kanada’nın Toronto şehri 82,2 puanla Danimarka’nın başkentini takip ederken, listenin ilk beş sırasında Singapur, Sidney ve Tokyo’nun bulunduğu açıklandı.

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Listede ABD’nin New York şehri 77,8 puanla 12’nci sırada, İngiltere’nin başkenti Londra 77,2 puanla 15’inci sırada, Fransa’nın başkenti Paris ise 74,3 puanla 23’üncü sırada yer aldı.

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60 şehrin yer aldığı listede Türkiye’den de İstanbul yer alıyor. İstanbul, 62,9 puanla listenin 37’nci sırasında yer alıyor.

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İşte dünyanın en güvenli 60 şehri:

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1-Kopengah

824

2- Toronto

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3- Singapur

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4-Sidney

1124

5- Tokyo

1224

6-Amsterdam

1324

7-Wellington

1424

8-Hong Kong

1524

9- Melbourne

1624

10-Stockholm

1724

11-Barcelona

1824

12-New York

1924

15-Londra

2024

21-Madrid

2124

29-Roma

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37-İstanbul

2324

38-Moskova

2424

52-Bakü

economistdünyanın en güvenli şehirleri
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